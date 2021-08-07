Матыцин поблагодарил российских волейболистов за самоотверженность на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин выразил благодарность мужской сборной России по волейболу за самоотверженность и красивую игру на Олимпийских играх в Токио. Комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.

В субботу российские волейболисты в финале проиграли французам со счетом 2-3.

"Поздравляю российских волейболистов с завоеванием серебра на Играх в Токио. Наша мужская команда после неудачи на Олимпиаде-2016 снова смогла вернуться в тройку сильнейших команд мира. Сборная России уступала после двух стартовых сетов финального матча, но затем героически переломила ход игры и сравняла счет", - сказал Матыцин.

"Нашим волейболистам было по силам побороться за золото, но на тай-брейке им не хватило немного удачи для того, чтобы вырвать у соперников победу. Благодарен команде за самоотверженность и красивую игру на Олимпиаде в Токио. Поздравляю тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с серебром Олимпийских игр", - заключил министр.

Олимпиада завершится 8 августа.