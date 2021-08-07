"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 2:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (3-я минута) и признанный лучшим игроком матча Даниил Хлусевич (45+2). У самарской команды с пенальти забил вышедший на замену в перерыве Иван Сергеев (49).

Давиташвили забил первый гол в составе тульского клуба. 20-летний полузащитник в июле подписал контракт с "Арсеналом", ранее он выступал за волгоградский "Ротор" и казанский "Рубин".

После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Крылья Советов" занимают 15-е место, не имея очков в активе.

В следующем туре "Арсенал" 15 августа на выезде сыграет с "Краснодаром". В этот же день "Крылья Советов" встретятся с "Рубином" в Казани.