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Футбол в России

"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды
Футболисты "Арсенала" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Арсенала"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 2:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

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В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (3-я минута) и признанный лучшим игроком матча Даниил Хлусевич (45+2). У самарской команды с пенальти забил вышедший на замену в перерыве Иван Сергеев (49).

Давиташвили забил первый гол в составе тульского клуба. 20-летний полузащитник в июле подписал контракт с "Арсеналом", ранее он выступал за волгоградский "Ротор" и казанский "Рубин".

После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Крылья Советов" занимают 15-е место, не имея очков в активе.

В следующем туре "Арсенал" 15 августа на выезде сыграет с "Краснодаром". В этот же день "Крылья Советов" встретятся с "Рубином" в Казани.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Локомотив32106-37
3Рубин22004-06
4Динамо22005-26
5Нижний Новгород21102-14
6Сочи21012-23
7Химки21012-33
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Арсенал31023-73
11Ахмат21013-33
12Краснодар31025-43
13Уфа30123-51
14Урал20111-41
15Крылья Советов30032-50
16Ростов20022-60

 

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