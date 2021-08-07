"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" и одержал первую победу в сезоне чемпионата России

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 2:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.
В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (3-я минута) и признанный лучшим игроком матча Даниил Хлусевич (45+2). У самарской команды с пенальти забил вышедший на замену в перерыве Иван Сергеев (49).
Давиташвили забил первый гол в составе тульского клуба. 20-летний полузащитник в июле подписал контракт с "Арсеналом", ранее он выступал за волгоградский "Ротор" и казанский "Рубин".
После трех туров тульская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Крылья Советов" занимают 15-е место, не имея очков в активе.
В следующем туре "Арсенал" 15 августа на выезде сыграет с "Краснодаром". В этот же день "Крылья Советов" встретятся с "Рубином" в Казани.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|3
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|Нижний Новгород
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|7
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|11
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|12
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|13
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|16
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0