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XXXII летние Олимпийские игры

Кобзарь уверен, что в олимпийском финале команды подарили удовольствие любителям волейбола

Сборная России уступила французам со счетом 2-3

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборные России и Франции доставили удовольствие любителям волейбола своей игрой в финале Олимпиады. Такое мнение журналистам высказал доигровщик сборной России Игорь Кобзарь.

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Российские волейболисты проиграли французам со счетом 2-3, причем подопечные Туомаса Саммельвуо уступили в двух первых сетах.

"Достойное поражение, я рад, какого уровня мы показали волейбол. В первой партии мы владели инициативой, французы не знали, что с нами делать, но те два эйса все развернули. Однако мы сумели выкарабкаться из этой ситуации, хотя французам потом повезло", - сказал Кобзарь.

"Этим красивым финалом подарили потрясающие эмоции. Волейбол смотрели и в других странах, и я уверен, что мы болельщикам доставили удовольствие", - добавил он.

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