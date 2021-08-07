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Футбол в России

Гончаренко: "Краснодару" не хватило нестандартных действий в матче против "Зенита"

Главный тренер краснодарской команды отметил, что не готов предъявлять претензии к подопечным

ТАСС, 7 августа. "Краснодар" хорошо смотрелся в атаке в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита", но футболистам не хватало нестандартных действий. Такое мнение высказал главный тренер краснодарского клуба Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Достаточно хорошо смотрелись в атаке. В обороне моментами неплохо, хорошее движение было. Может быть, в концовке нам не хватало более нестандартных действий, хотя момент был у [Виктора] Классона. Тяжело предъявлять претензии к команде по качеству, надо что-то менять, потому что после трех матчей мы не можем иметь два поражения", - сказал Гончаренко.

"Краснодар" имеет в активе три очка. В четвертом туре подопечные Гончаренко примут тульский "Арсенал".

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