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Футбол в России

У футболиста "Нижнего Новгорода" Миладиновича подозрение на черепно-мозговую травму

Сербский защитник отправлен в Боткинскую больницу
Иван Миладинович и Никита Каккоев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Иван Миладинович и Никита Каккоев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович во время матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" мог получить закрытую черепно-мозговую травму. Об этом ТАСС сообщил сотрудник " Спартака", общавшийся с врачами скорой помощи.

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Миладинович получил травму на 48-й минуте в верховой борьбе с нападающим "Спартака" Эсекельем Понсе.

"У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму", - сказал собеседник агентства.

Футболист отправлен в Боткинскую больницу. На данный момент "Нижний Новгород" выигрывает со счетом 2:0.

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