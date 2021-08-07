Футболиста "Нижнего Новгорода" Миладиновича увезли со стадиона на машине скорой помощи

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Защитника "Нижнего Новгорода" Ивана Миладиновича после столкновения с игроком столичного "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу увезли со стадиона на машине скорой помощи.

Встреча проходит в Москве, на данный момент "Нижний Новгород" выигрывает со счетом 2:0.

На 48-й минуте матча Миладинович в борьбе за мяч в своей штрафной столкнулся головами с нападающим красно-белых Эсекьелем Понсе и получил удар в область виска. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле. Получившего травму защитника заменил Лео Гогличидзе.

Миладиновичу 26 лет. Он провел свой второй матч за "Нижний Новгород". Ранее сербский защитник выступал за "Сочи", а также сербские клубы "Раднички", "Слога", "Табане" и "Ягодина".