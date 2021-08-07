ПСВ разгромил "Аякс" и в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Нидерландов по футболу

ТАСС, 7 августа. Футболисты ПСВ со счетом 4:0 обыграли "Аякс" в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча прошла на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

Дублем отметился Нони Мадуэке (2-я и 29-я минуты), еще по одному голу забили Йорбе Вертессен (76) и Марио Гётце (89). На 13-й минуте Себастьян Аллер отправил мяч в ворота ПСВ, но главный арбитр Бьорн Кёйперс, воспользовавшись помощью системы видеоассистента рефери (VAR), гол отменил. На 40-й минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико получил красную карточку.

Для 48-летнего главного арбитра Бьорна Кёйперса эта игра стала последней в карьере. Он отработал на двух чемпионатах мира (2014, 2018) и трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2021). Нидерландец обслуживал финал завершившегося чемпионата Европы между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 по пенальти). Также Кёйперс был главным арбитром финала Лиги чемпионов 2014 года и двух финалов Лиги Европы (2013, 2018).

"Аякс" получил право сыграть в матче, так как выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов в сезоне-2020/21. ПСВ в прошлом сезоне занял второе место в первенстве страны.

ПСВ в 12-й раз стал обладателем Суперкубка Нидерландов. Команда является лидером по этому показателю. "Аякс" выигрывал суперкубок страны девять раз.