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Футбол в России

Гендиректор "Нижнего Новгорода" назвал победу над "Спартаком" главной в истории клуба

Подопечные Александра Кержакова обыграли красно-белых в матче чемпионата России со счетом 2:1

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов считает победу над московским "Спартаком" в матче третьего тура чемпионата России по футболу главной в истории клуба. Об этом он рассказал журналистам.

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В субботу "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1. В начале второго тайма защитник гостей Иван Миладинович получил травму и был заменен.

"Хороший матч, победили за счет самоотверженной игры, - сказал Измайлов. - Один из игроков это показал, ему сейчас зашивают голову в Боткинской больнице, потом сделают обследование. Все парни бились, заслуживали победы, победили за счет настроя. На сегодняшний день это главная победа в истории клуба".

"Сейчас непонятно, что именно с Миладиновичем, будет проведено обследование. Что касается финансирования, то все нормально, у нас есть деньги, чтобы купить футболистов. Клуб слабее, с меньшим бюджетом, но играли как могли", - добавил он.

"Нижний Новгород" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. В следующем туре команда Александра Кержакова 14 августа дома сыграет с "Уфой".

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