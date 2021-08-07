"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду" в первом домашнем матче чемпионата России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 уступили "Нижнему Новгороду" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

В составе "Нижнего Новгорода" голы забили Кирилл Гоцук (4-я минута) и признанный лучшим игроком матча Алексей Козлов (16). У "Спартака" отличился Эсекьель Понсе (86). На 36-й минуте полузащитник красно-белых Виктор Мозес получил повреждение и был заменен на Зелимхана Бакаева. В компенсированное ко второму тайму время первую желтую карточку в РПЛ получил главный тренер "Спартака" Руй Витория, возглавивший команду 24 мая.

На 48-й минуте матча защитник нижегородского клуба Миладинович в борьбе за мяч в своей штрафной столкнулся головами с Понсе и получил удар в область виска. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле. Затем его на машина скорой помощи направили в Боткинскую больницу. Как сообщил ТАСС сотрудник "Спартака", общавшийся с врачами, у игрока подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.