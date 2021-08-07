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Футбол в России

"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду" в первом домашнем матче чемпионата России

Красно-белые уступили со счетом 1:2
Айртон ("Спартак") и Николай Калинский ("Нижний Новгород") Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Айртон ("Спартак") и Николай Калинский ("Нижний Новгород")
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 уступили "Нижнему Новгороду" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.

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В составе "Нижнего Новгорода" голы забили Кирилл Гоцук (4-я минута) и признанный лучшим игроком матча Алексей Козлов (16). У "Спартака" отличился Эсекьель Понсе (86). На 36-й минуте полузащитник красно-белых Виктор Мозес получил повреждение и был заменен на Зелимхана Бакаева. В компенсированное ко второму тайму время первую желтую карточку в РПЛ получил главный тренер "Спартака" Руй Витория, возглавивший команду 24 мая.

На 48-й минуте матча защитник нижегородского клуба Миладинович в борьбе за мяч в своей штрафной столкнулся головами с Понсе и получил удар в область виска. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле. Затем его на машина скорой помощи направили в Боткинскую больницу. Как сообщил ТАСС сотрудник "Спартака", общавшийся с врачами, у игрока подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Козлов забил первый гол в составе нижегородского клуба. 34-летний защитник в июле подписал контракт с "Нижним Новгородом", до этого он выступал за "Ростов". У "Спартака" из-за травм в заявке на матч отсутствовали защитник Павел Маслов, полузащитник Квинси Промес и вратарь Александр Селихов. Капитан команды Георгий Джикия остался в запасе.

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"Нижний Новгород" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. "Спартак" занимает девятое место с тремя очками в активе.

В четвертом туре красно-белые 14 августа на своем поле сыграют с екатеринбургским "Уралом". В тот же день подопечные Александра Кержакова дома встретятся с "Уфой". 10 августа "Спартак" на выезде проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Встреча в Москве завершилась поражением российской команды со счетом 0:2.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Локомотив32106-37
3Нижний Новгород32104-27
4Рубин22004-06
5Динамо22005-26
6Сочи21012-23
7Химки21012-33
8ЦСКА21012-23
9Спартак31022-33
10Арсенал31023-73
11Ахмат21013-33
12Краснодар31025-43
13Уфа30123-51
14Урал20111-41
15Крылья Советов30032-50
16Ростов20022-60

 

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