"Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду" в первом домашнем матче чемпионата России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:2 уступили "Нижнему Новгороду" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. зрителей.
В составе "Нижнего Новгорода" голы забили Кирилл Гоцук (4-я минута) и признанный лучшим игроком матча Алексей Козлов (16). У "Спартака" отличился Эсекьель Понсе (86). На 36-й минуте полузащитник красно-белых Виктор Мозес получил повреждение и был заменен на Зелимхана Бакаева. В компенсированное ко второму тайму время первую желтую карточку в РПЛ получил главный тренер "Спартака" Руй Витория, возглавивший команду 24 мая.
На 48-й минуте матча защитник нижегородского клуба Миладинович в борьбе за мяч в своей штрафной столкнулся головами с Понсе и получил удар в область виска. Врачи привели игрока в сознание и увезли с поля на электромобиле. Затем его на машина скорой помощи направили в Боткинскую больницу. Как сообщил ТАСС сотрудник "Спартака", общавшийся с врачами, у игрока подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Кошмарный эпизод произошел в матче «Спартака» и «Нижнего Новгорода»— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Миладинович столкнулся с Понсе и потерял сознание. Ему оперативно оказали первую помощь, а потом увезли с поля pic.twitter.com/VF2upI3UgK
Козлов забил первый гол в составе нижегородского клуба. 34-летний защитник в июле подписал контракт с "Нижним Новгородом", до этого он выступал за "Ростов". У "Спартака" из-за травм в заявке на матч отсутствовали защитник Павел Маслов, полузащитник Квинси Промес и вратарь Александр Селихов. Капитан команды Георгий Джикия остался в запасе.
"Нижний Новгород" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. "Спартак" занимает девятое место с тремя очками в активе.
В четвертом туре красно-белые 14 августа на своем поле сыграют с екатеринбургским "Уралом". В тот же день подопечные Александра Кержакова дома встретятся с "Уфой". 10 августа "Спартак" на выезде проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Встреча в Москве завершилась поражением российской команды со счетом 0:2.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|3
|Нижний Новгород
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|4
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|7
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|10
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|11
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|12
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|13
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|16
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0