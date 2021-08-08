Российские гандболистки и "художницы" поспорят за золото в последний день Олимпиады

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Пристальное внимание в заключительный день Олимпийских игр в Токио будет приковано прежде всего к розыгрышу медалей в гандболе среди женских команд и в художественной гимнастике. Именно в этих двух видах россияне имеют наибольшие шансы выиграть золото, чтобы в неофициальном общекомандном зачете сборная России осталась на четвертом месте.

На счету сборной России перед заключительным днем 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. В медальном зачете лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17). На пятом месте идет сборная Великобритании (20-21-22).

В субботу впервые с 1996 года россиянки не сумели выиграть золото в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала лишь серебро, а специалисты и эксперты только и говорили о том, что судьи занизили ей оценки и, наоборот, незаслуженно повысили баллы ставшей олимпийской чемпионкой израильтянке Линой Ашрам. Сборная России может остаться без золота и по итогам воскресных соревнований в групповых упражнениях (начало - 5:00 мск). По итогам квалификации российская команда вышла в финал со вторым результатом, не сумев опередить болгарок.

Соревнования по гандболу среди женских команд завершатся финальным матчем, в котором сборная России сыграет против француженок (начало - 9:00 мск). Этот матч будет повторением финала 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда россиянки обыграли соперниц со счетом 22:19. Спустя пять лет в российской национальной команде по-прежнему выступают такие игроки, как Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Анна Сень, Владлена Бобровникова.