Полякова: сборная России по художественной гимнастике выступала в Токио с боевым настроем

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда России по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио выступала с боевым настроем, несмотря на субботние результаты Арины и Дины Авериных. Об этом ТАСС рассказала трехкратная чемпионка мира Ксения Полякова.

Сборная России в групповом многоборье заняла второе место, уступив команде Болгарии. В субботу в индивидуальном многоборье Дина Аверина стала второй, Арина Аверина - четвертой. Россиянки впервые с 1996 года остались без золотых медалей на Олимпиаде.

"Сегодня был очень нервный день, после вчерашнего даже представить себе не могу, что чувствовали сегодня девочки, - сказала Полякова. - Но они вышли с боевым настроем, упражнение с пятью мячами было выполнено безупречно. Мне кажется, что оценка могла бы быть чуть повыше. В обручах и булавах была небольшая ошибка, но для меня наши девочки - самые лучшие всегда".