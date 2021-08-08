Гимнастка Близнюк считает, что судьи изначально были против победы российской команды

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Член российской сборной по художественной гимнастике Анастасия Близнюк считает, что судьи на Олимпиаде изначально были настроены против российской команды. Такое мнение она высказала журналистам.

Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике

В воскресенье российская сборная по художественной гимнастике в составе Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой стала серебряным призером Олимпиады в Токио в групповом многоборье, уступив команде Болгарии. Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.

"Когда вчера смотрели трансляцию, я, как и вся страна, не поняла, что произошло. Дина [Аверина] выступила без помарок. Сегодня шли с настроем, биться за себя, Дину, тренера и страну. Мы сделали первый вид хорошо, и нас сразу на всякий случай "слили", - сказала спортсменка.

По мнению Татаревой, это стало понятно уже после первого вида упражнений. "Но нам говорили бороться до конца и показать свою программу. Надо выйти и делать свое дело", - сказала Татарева.

Максимова, в свою очередь, сказала журналистам, что сборная провела очень сильную подготовку к Олимпиаде и сделала все, чтобы запланировано к Играм.