Российские боксеры завоевали шесть медалей на Олимпийских играх в Токио

Золотую медаль завоевал Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), серебро в активе Муслима Гаджимагомедова (до 91 кг), бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российские боксеры завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

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Команда России заняла третье место в медальном зачете боксерского турнира. Лидером стала сборная Кубы, в активе которой четыре золотые и одна бронзовая награда, на второй строчке расположились британцы (2-2-2).

В воскресенье олимпийскими чемпионами стали кубинец Энди Крус (весовая категория до 63 кг), представитель Узбекистана Баходир Джалолов (свыше 91 кг), ирландка Келли Харрингтон (до 60 кг) и британка Лорен Прайс (до 75 кг).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские боксеры заняли седьмое место в общем зачете, завоевав одну золотую и три бронзовые награды.

В общем медальном зачете победу гарантировала команда США (39-41-33), вторыми идут китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). Российские спортсмены гарантировали пятое место (20-27-23).