Шишкарев заявил, что у него нет претензий к гандболисткам сборной России

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российские гандболистки в финальном матче на Олимпийских играх в Токио боролись до конца, не опустили руки, у Федерации гандбола России (ФГР) к ним нет претензий. Об этом журналистам заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио, в финале уступив команде Франции со счетом 25:30.

"Я горжусь ими, они боролись до конца, но судьба повернулась к нам боком - штанги и прочее. Они молодцы, у меня нет претензий к ним. Все боролись до конца, не опустили руки", - сказал Шишкарев.

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала. Победу одержали российские гандболистки (32:31).

В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. Советские гандболистки дважды становились олимпийскими чемпионками (1976, 1980) и один раз занимали третье место (1988).