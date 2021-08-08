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XXXII летние Олимпийские игры

Шишкарев заявил, что у него нет претензий к гандболисткам сборной России

Российские гандболистки стали серебряным призером Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российские гандболистки в финальном матче на Олимпийских играх в Токио боролись до конца, не опустили руки, у Федерации гандбола России (ФГР) к ним нет претензий. Об этом журналистам заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

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"Я горжусь ими, они боролись до конца, но судьба повернулась к нам боком - штанги и прочее. Они молодцы, у меня нет претензий к ним. Все боролись до конца, не опустили руки", - сказал Шишкарев.

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала. Победу одержали российские гандболистки (32:31).

В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. Советские гандболистки дважды становились олимпийскими чемпионками (1976, 1980) и один раз занимали третье место (1988).

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