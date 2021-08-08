Ласицкене заявила, что была бы расстроена в случае завоевания серебра или бронзы Олимпиады

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая в субботу олимпийской чемпионкой, была бы расстроена, если бы завоевала на Играх в Токио серебряную или бронзовую медаль. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

Ласицкене победила с результатом 2,04 метра. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступив по количеству затраченных попыток. В ходе соревнований Ласицкене рисковала остаться вовсе без медали, она лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,96 метра. В квалификации российской легкоатлетке также понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 1,95 метра, которая гарантировала бы выход в финал.

На вопрос, была бы она рада, если бы заняла второе или третье место, Ласицкене ответила: "Я бы расстроилась. Вы спросили, и я сразу ответила. Но, вспоминая, через что мы с тренером прошли и как труден порой был этот путь, я должна быть благодарна любой медали".

В летнем сезоне - 2021 до олимпийского турнира спортсменке ни разу не удавались прыжки за два метра.