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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: у россиян есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей в Париже

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже. Такое мнение он высказал журналистам.

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Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

"У многих спортсменов, как показал зачет по серебряным медалям, большой потенциал сделать шаг вперед. Поэтому я бы хотел пожелать всем нашим спортсменам, которые остановились в шаге от золота, сделать этот шаг в Париже. Тем более в командных видах - волейболисты и гандболистки уступили Франции, у них будет отличный шанс реабилитироваться у них в Париже", - сказал Поздняков.

"У нас есть лидеры, безусловными являются борцы, фехтовальщики, стрелки. Также очень успешно выступили мастера тхэквондо, по два золота у гимнастов и пловцов. Свой высочайший класс подтвердили наши синхронистки, которым мешают даже диджеи. Очень рад за Марию Ласицкене, которая выиграла золотую медаль, она очень долго к ней шла, у нее был очень тернистый путь", - добавил президент ОКР.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне также завоевали 20 золотых медалей.

В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. Наибольшее количество медалей российские спортсмены завоевали на Играх 2004 года в Афинах - 90. Тогда национальная команда стала третьей в медальном зачете.

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