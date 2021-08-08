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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: Международная федерация гимнастики работает с обращением ОКР с опозданием

7 августа ОКР сформировал и отправил запрос в FIG

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) с опозданием работает с обращением Олимпийского комитета России (ОКР) по ситуации с судейством в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

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7 августа ОКР сформировал и отправил запрос в FIG. В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

"К сожалению, они пропустили дедлайн, который мы указали в письме, они работают над нашим обращением уже с опозданием", - сказал Поздняков.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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XXXII летние Олимпийские игры
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