Поздняков: Международная федерация гимнастики работает с обращением ОКР с опозданием

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) с опозданием работает с обращением Олимпийского комитета России (ОКР) по ситуации с судейством в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

7 августа ОКР сформировал и отправил запрос в FIG. В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

"К сожалению, они пропустили дедлайн, который мы указали в письме, они работают над нашим обращением уже с опозданием", - сказал Поздняков.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.