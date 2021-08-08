Матыцин надеется на объяснение оценок соревнований по художественной гимнастике на Играх

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 90,400 балла, позднее команда России подала протест, который был удовлетворен и гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат - 90,700 балла. Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700).

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянкам и их соперницам в групповом многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. Комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.

"Поздравляю наших спортсменок с медалью Олимпиады. Они показали прекрасное выступление на Играх в Токио, справились с колоссальным давлением, выполняли на высокой скорости сложнейшие элементы. Они боролись и не сдавались до последнего, проявили большую выдержку и характер", - сказал Матыцин.

"Мы гордимся тем, как российские гимнастки выступили на Олимпиаде. Поздравляю спортсменок, тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер-Усманову. Надеюсь, что Международная федерация гимнастики даст разъяснения по оценкам россиянок и их соперниц", - добавил он.

Днем ранее второе место в личном многоборье заняла 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам. По ходу заключительного упражнения Ашрам уронила ленту, но все равно получила за упражнение второй по высоте балл. Сборная России по два раза подавала протесты на упражнения с участием Арины и Дины Авериных, из которых удовлетворен был лишь один.