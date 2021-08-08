Гандболистка Кузнецова объявила о завершении карьеры в сборной России

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Гандболистка Полина Кузнецова, завоевавшая в составе сборной России серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, объявила о завершении карьеры в национальной команде. Об этом спортсменка заявила журналистам.

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В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпиады.

"Это все, для меня это последняя Олимпиада, выступление за сборную я заканчиваю", - сказала Кузнецова.

Кузнецовой 34 года, она выступает за "Ростов-Дон". В составе национальной сборной она становилась олимпийской чемпионкой 2016 года, двукратной победительницей чемпионатов мира (2005, 2007), бронзовым призером мирового первенства (2019), а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2006, 2018). Признавалась лучшим левым крайним Олимпийских игр (2016), чемпионата мира (2007) и чемпионата Европы (2012).