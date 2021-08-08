Россиянка Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского гандбольного турнира в Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Международная федерация гандбола (IHF) признала россиянку Анну Вяхиреву самым ценным игроком олимпийского турнира. Об этом сообщает пресс-служба IHF.

Российская гандболистка Анна Вяхирева заявила, что берет паузу в карьере

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Ранее в воскресенье российские гандболистки уступили сборной Франции в финале Олимпиады со счетом 25:30 и завоевали серебряные награды.

Также в состав символической сборной турнира были включены россиянка Полина Кузнецова, шведка Ямина Робертс, француженки Грас Заади, Лора Флипп, Полетта Фоппа, норвежка Катрин Лунде.

Вяхиревой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года. Также на счету российской спортсменки серебро чемпионата Европы (2018) и бронза чемпионата мира (2019).

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио и заняли пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22).