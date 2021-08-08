{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Кузнецова: готовность была такой, что российские гандболистки "умерли от усталости"

По мнению игрока сборной России, для победы в финале олимпийского турнира отечественным спортсменкам просто не хватило сил
Полина Кузнецова Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Полина Кузнецова
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу провела такую подготовку к Олимпиаде, что к концу соревнований сильно устала. Об этом журналистам рассказала гандболистка Полина Кузнецова.

На эту тему
Россиянка Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского гандбольного турнира в Токио
Россиянка Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского гандбольного турнира в Токио

В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпийских игр. Кузнецова после турнира объявила о завершении карьеры в сборной России.

"Мы сами проиграли, нам просто не хватило сил, - сказала Кузнецова. - Мы ждали, когда выйдем на пик [формы], наступит подъем, но его не было - у нас все шло ровно. В конце мы просто "умерли".

"Мы были яме, мы были в ужасной яме, нас так сильно грузили, что мы думали, что не вылезем. Нам сказали, что нас должно хватить на две недели, но не хватило, я не знаю, как мы выдержали все игры, - мы были очень уставшие и очень замученные. Я очень счастлива, что у нас вообще есть серебро, ничего не буду говорить про подготовку - решают все тренеры, им со стороны виднее. Но вот нам сил не хватило, до медалей доползли, я не могу говорить за тренеров и осуждать их, есть как есть", - добавила Кузнецова.

Спортсменка также отметила, что в команде все довольны серебром. "Мы очень довольны, в нас никто не верил. Мы действительно отдали все, у нас не было ни моральных, ни физических сил", - заключила Кузнецова.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Не те художества. Судьи решили оставить российских гимнасток без золота Олимпиады в Токио
На счету национальной команды две серебряные медали Игр в Токио
Не те художества.
Читать полностью