Кузнецова: готовность была такой, что российские гандболистки "умерли от усталости"

В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпийских игр. Кузнецова после турнира объявила о завершении карьеры в сборной России.

"Мы сами проиграли, нам просто не хватило сил, - сказала Кузнецова. - Мы ждали, когда выйдем на пик [формы], наступит подъем, но его не было - у нас все шло ровно. В конце мы просто "умерли".

"Мы были яме, мы были в ужасной яме, нас так сильно грузили, что мы думали, что не вылезем. Нам сказали, что нас должно хватить на две недели, но не хватило, я не знаю, как мы выдержали все игры, - мы были очень уставшие и очень замученные. Я очень счастлива, что у нас вообще есть серебро, ничего не буду говорить про подготовку - решают все тренеры, им со стороны виднее. Но вот нам сил не хватило, до медалей доползли, я не могу говорить за тренеров и осуждать их, есть как есть", - добавила Кузнецова.

Спортсменка также отметила, что в команде все довольны серебром. "Мы очень довольны, в нас никто не верил. Мы действительно отдали все, у нас не было ни моральных, ни физических сил", - заключила Кузнецова.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.