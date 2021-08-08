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XXXII летние Олимпийские игры

Алексеев: российские гандболистки были на пике формы во время олимпийского турнира

Главный тренер национальной команды назвал главной причиной поражения в финале эмоциональную усталость
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не допустил ошибок при физической и эмоциональной подготовке спортсменок национальной команды. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Алексей Алексеев.

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Ранее гандболистка российской команды Полина Кузнецова сообщила, что сборная провела такую подготовку, что к концу соревнований очень сильно устала. По ее словам, команде не хватило сил, все ждали, что с выходом на пик формы наступит подъем, но этого так и не случилось. В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпийских игр.

"То есть четыре игры мы выходили на пик, а сегодня не вышли? Все были на пике, и физически, и психологически. Любое поражение оставляет за собой усталость, приходит после поражения. До этого та же самая Кузнецова отбегала 60 минут полуфинал. Мое мнение, что именно эмоционально мы не восстановились после полуфинала", - сказал Алексеев.

Он добавил, что на его вклад , тренерский штаб не допускал ошибок в физической подготовке спортсменов.

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