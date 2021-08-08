Тренер сборной России Алексеев заявил, что надеется на скорое возвращение Вяхиревой

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев надеется на скорое возвращение Анны Вяхиревой в спорт. Об этом Алексеев заявил журналистам.

В воскресенье россиянки уступили француженкам со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпийских игр. Вяхирева после игры заявила, что намерена приостановить карьеру.

"Я думаю, что в любом случае это решение не спонтанное, надеюсь, принято не после сегодняшнего финала. Будем надеяться на ее скорое возвращение в строй",- сказал Алексеев.

Вяхирева с 2016 года представляет "Ростов-Дон", в составе которого по четыре раза стала чемпионкой России и обладателем Кубка России, пять раз выиграла Суперкубок России. В составе национальной сборной она стала олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр в Токио, на этих турнирах она признавалась самым ценным игроком. Также в составе сборной России она стала бронзовым призером чемпионата мира (2019) и серебряным - чемпионата Европы (2018).