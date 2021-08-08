Габулов считает, что не стоит ждать обилия голов в матче чемпионата России "Динамо" - ЦСКА

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты московских "Динамо" и ЦСКА не забьют много голов в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Владимир Габулов, который в течение своей карьеры выступал за ЦСКА и "Динамо".

Встреча пройдет в воскресенье на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск.

"Если смотреть сухо по результатам сыгранных матчей обеих команд, то можно сделать вывод, что "Динамо" является фаворитом встречи, - сказал Габулов. - Но я бы не стал делать такой вывод, потому что я считаю, что на сегодняшний день эти команды приблизительно равны. Может быть, "Динамо" больше очков набрало, но по уровню мастерства, качеству игры, по сыгранности это приблизительно равные соперники. Тем интереснее будет наблюдать за их противостоянием сегодня".

"Я бы охарактеризовал матч как организованный, обе команды тактически выученные. Поэтому обилия голов не стоит ожидать, но зрелищность матча от этого не пострадает. Я думаю, что будет много яркой борьбы, единоборств, а на первый план выйдет индивидуальное мастерство футболистов, как это бывает, когда встречаются команды организованного стиля в обороне и атаке", - добавил собеседник агентства.

Габулов отметил, что в этой встрече ни за кого болеть не будет. "Для меня оба клуба одинаково родные, я провел яркие годы и в ЦСКА, и в "Динамо". Поэтому я буду просто наблюдать за интересным футболом. Я вообще смотрю игру как профессионал, эмоции выходят на первый план только во время выступления сборной России", - заключил Габулов.

На старте сезона-2021/22 "Динамо" одержало две выездные победы над "Уфой" (3:2) и "Ростовом" (2:0) и занимает пятое место в таблице чемпионата. В первом туре ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" (1:0), во втором уступил московскому "Локомотиву" (1:2) на домашней арене, клуб располагается на восьмой строчке.