Российский футболист Михайлов забил дебютный гол за "Шальке"

"Шальке" впервые за более чем 30 лет вылетел во вторую бундеслигу

Четвертый мяч за "Шальке" забил Ярослав Михайлов, выступающий в клубе на правах аренды. Это первый мяч за команды из Гельзенкирхена для 18-летнего россиянина. В матче он вышел на замену на 70-й минуте.

Соперник "Шальке" по следующей стадии определится в результате жеребьевки.

"Шальке" арендовал Михайлова на один год у санкт-петербургского "Зенита". Этот матч стал для полузащитника вторым за германский клуб, в первом он отметился результативной передачей.