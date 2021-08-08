Российский футболист Михайлов забил дебютный гол за "Шальке"

ТАСС, 8 августа. "Шальке" обыграл "Филлинген" в матче 1/32 финала Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Четвертый мяч за "Шальке" забил Ярослав Михайлов, выступающий в клубе на правах аренды. Это первый мяч за команды из Гельзенкирхена для 18-летнего россиянина. В матче он вышел на замену на 70-й минуте.
Соперник "Шальке" по следующей стадии определится в результате жеребьевки.
"Шальке" арендовал Михайлова на один год у санкт-петербургского "Зенита". Этот матч стал для полузащитника вторым за германский клуб, в первом он отметился результативной передачей.