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Футбол в Германии

Российский футболист Михайлов забил дебютный гол за "Шальке"

Команда из Гельзенкирхена разгромила "Филлинген" в матче 1/32 финала Кубка Германии

ТАСС, 8 августа. "Шальке" обыграл "Филлинген" в матче 1/32 финала Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Четвертый мяч за "Шальке" забил Ярослав Михайлов, выступающий в клубе на правах аренды. Это первый мяч за команды из Гельзенкирхена для 18-летнего россиянина. В матче он вышел на замену на 70-й минуте.

Соперник "Шальке" по следующей стадии определится в результате жеребьевки.

"Шальке" арендовал Михайлова на один год у санкт-петербургского "Зенита". Этот матч стал для полузащитника вторым за германский клуб, в первом он отметился результативной передачей.

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