Мацуев и Башмет объединили Первый концерт Чайковского и хит Queen в честь олимпийцев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета сыграли в воскресенье на Васильевском спуске Москвы микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen "We Will Rock You" в честь российских олимпийцев. Праздничную трансляцию "Из России с любовью!" вел телеканал " Матч ТВ ".

Первый концерт Чайковского, записанный Мацуевым, играл на Олимпийских играх взамен государственного гимна РФ. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио было запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляли команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee). Песня группы Queen была выбрана как созвучная сокращенному названию команды.

"Это наша совместная идея с "Матч ТВ", посвящение нашим спортсменам. Я люблю эксперименты, если они правильны во вкусовом отношении, если это соединение разных жанров и тем более если это тема, которую знают во всем мире", - прокомментировал концертную задумку Мацуев в беседе с ТАСС, признавшись, что выступление было "с листа".

Первый концерт Чайковского вместо гимна

Мацуев отметил, что публично исполняет Первый концерт Чайковского с 12 лет, и каждый раз испытывает трепет. "Я его играл, наверное, более 300 раз в разных точках мира. И каждый раз, когда звучат валторны во вступлении, у меня мурашки. Это всегда как впервые", - поделился музыкант.

Для выступления Мацуев на день вернулся в Москву из европейского турне. Даже во время гастролей, по признанию маэстро, он старался не пропускать трансляции выступлений российских спортсменов. "Наши олимпийцы замечательно выступили в Токио в этих беспрецедентных условиях, - подчеркнул он. - Конечно, то, что им пришлось представлять страну без гимна и флага, не добавляло эмоций, но с другой стороны, мы все понимаем, что человек, который выходит на площадку, он бьется за страну, своих родных и всех своих товарищей".

Мацуев выразил надежду, что российские спортсмены как можно скорее смогут вновь стоять на пьедестале под звуки государственного гимна России. "Какая бы гениальная музыка ни была, она не может быть выше гимна. Но на этот период Концерт Чайковского стал достойной временной заменой", - сказал пианист.

Исполнили гимн, держась за руки

Концерт вели ведущий "Матч ТВ" Андрей Романов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Красной площади в этот вечер собрались победители и призеры XXXII летних Олимпийских игр в Токио, которые успели вернуться в Россию. Многие из них были с завоеванными медалями, теннисистка Елена Веснина надела в том числе медаль с Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Они расположились перед сценой в окружении российских флагов. Во время выступления музыкантов на больших экранах шла трансляция кадров с Олимпиады с участием российских спортсменов, а после выступления на сцену поднялись призеры Олимпиады под овации зрителей и скандирование: "Россия! Россия!". Они исполнили гимн России, держась за руки и улыбаясь, вместе со сводным хором вузов Москвы и Большим детским хором имени Попова под руководством главного хормейстера проекта Александра Соловьева в сопровождении "Новой России" и Башмета.

Приветствовавший спортсменов Мацуев признался, что переживал за каждого, а выступившая вслед за ним фехтовальщица, олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр Софья Великая поблагодарила россиян за поддержку.

Реакция спортсменов

Как призналась спортсменка в разговоре с корреспондентом ТАСС, она очень признательна за такую акцию, поскольку зрителей на Олимпиаде очень не хватало. "Настроение отличное. Я рада, что мы сюда приехали, что создали сегодня такую акцию, потому что нам не хватало людей, зрителей, болельщиков, и сегодня такой подарок для нас, что мы можем это ощутить, вспомнить, как это должно быть, и стремиться к тому, чтобы у нас всегда была возможность выступать и в дальнейшем", - заявила она. Спортсменам, которым не достались медали на Играх, она пожелала не опускать руки и продолжать стремиться к большему.

С хорошим настроением пришел на концерт дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады Тамерлан Башаев. "Очень приятно, что много болельщиков пришло нас сегодня поддержать и вместе с нами разделить эти победы. Люди радуются, и нам от этого тоже радостно - мы смогли принести им столько веселья в это тяжелое для всего мира время", - сказал он ТАСС. Башаев отметил, что неприятный осадок, возникший на Играх из-за неполученного золота, уже начинает проходить, "можно сказать, оттаял". "Сейчас больше наслаждаюсь своей медалью", - добавил спортсмен. Он признался, что рад слышать гимн и ощущать единение от его исполнения.

Спортивная гимнастка, олимпийская чемпионка Виктория Листунова в свою очередь отметила, что сейчас важно отдохнуть после соревнований, чтобы потом с новыми силами вернуться к тренировкам. Она рассказала, что была потрясена встречей олимпийцев в аэропорту. "Все началось с аэропорта, когда нас встретили. Я была в огромном шоке. < …> Очень приятно, конечно, что встречают. Никогда еще раньше такого не было", - сказала она ТАСС.

Уже после окончания основной части мероприятия проходившие мимо люди останавливались, благодарили спортсменов и желали им удачи.

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.