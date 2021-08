Мацуев и Башмет объединили Первый концерт Чайковского и хит Queen в честь олимпийцев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета сыграли в воскресенье на Васильевском спуске Москвы микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen "We Will Rock You" в честь российских олимпийцев. Праздничную трансляцию "Из России с любовью!" вел телеканал "Матч ТВ".