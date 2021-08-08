Такого еще не было. Чем запомнятся Олимпийские игры в Токио

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийские игры - не просто голы, очки и секунды, за каждым результатом стоят истории - истории удивительные, ироничные, трагичные и скандальные. Для токийских Игр они имели особое значение - они одухотворяли олимпийские соревнования, у которых коронавирус отнял дыхание трибун. О самых необычных, эпохальных и резонансных - в материале ТАСС. На Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).

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Выступление российских спортсменов на Играх в Токио - отдельная история, наполненная невероятными сюжетами и героическими примерами. Можно вспомнить путь пловца Евгения Рылова и российских гимнастов во главе с Никитой Нагорным к первым за 25 лет олимпийским победам, история преодоления синхронистки Светланы Ромашиной - в Токио она стала семикратной олимпийской чемпионкой, невероятное достижение фехтовальщицы Софии Поздняковой, которая пошла по золотому пути своего отца - президента Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Особняком стоит судьба Артура Найфонова, который стал бронзовым призером в борьбе вольным стилем в категории до 86 кг. 17 лет назад он был заложником в школе Беслана, его мать стала жертвой теракта. Сенсации и достижения В других сборных тоже было место подвигам. Уже в первые дни олимпийских соревнований всех потрясло выступление тунисского пловца Ахмеда Хафнауи. 18-летний парень пробился в финальный заплыв с худшим временем, но в решающий момент совершил невероятное - вошел в олимпийскую историю как третий пловец, которому удалось завоевать золото, выступая по восьмой дорожке.

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Плавательные соревнования также отметились пятью победами американского пловца Калеба Дрессела, мировым рекордом южноафриканки Татьяны Скунмакер на дистанции 200 м брассом, где прежде отношения выясняли Юлия Ефимова и Лилли Кинг. Двукратная олимпийская чемпионка из США в Токио осталась без побед - бронза и два серебра, на стометровке она и вовсе проиграла впервые с 2016 года. И запомнилась она иным - публичными выступлениями. Сначала прошлась по российской команде, припомнив ей допинговый скандал, после - по собственным болельщикам, которые раскритиковали ее за отсутствие побед. В США превознесли ее соотечественницу - Лидию Джейкоби. 17-летняя уроженка Аляски как раз и победила на дистанции 100 м брассом, а затем взяла серебро в комбинированной эстафете, причем успешно проплыть дистанцию ей не помешали даже съехавшие на рот очки. Невероятного достижения достигли японские спортсмены - на домашней Олимпиаде они более чем в два раза превзошли свой результат по числу наград, что позволило им занять третье место в медальном зачете. Наибольшего успеха добились дзюдоисты, одержавшие девять побед. Серди них выделяется успех Хифумэ и Ута Абэ - брат и сестра стали олимпийскими чемпионами с разницей в полчаса.

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Но не все истории в дзюдо получились столь красивыми. Иной окрас получило решение алжирского дзюдоиста Фетхи Нурина отказаться от участия в Олимпиаде, чтобы избежать схватки с израильтянином Тохаром Бутбулом. Игры в Токио показали, что политика продолжает вмешиваться в спорт. В качестве примера - самая скандальная история последних двух недель - дело белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Решение тренеров отстранить ее от соревнований за критику тренерского штаба стало основанием для еще одного обострения отношений Белоруссии с западными странами. Спортсменка вместе с семьей, избежав насильственного возвращения на родину, в итоге оказалась в Польше. Новые имена и страны В Токио медали завоевали представители 93 стран - на шесть больше, чем предыдущий рекорд. Всего в Играх выступили спортсмены из 204 стран, а также команда беженцев. Первую в истории олимпийскую награду завоевал представитель Туркмении - сделал он это последним из бывших стран СССР. В историю вошла штангистка Полина Гуреева, завоевавшая серебро в весовой категории до 59 кг. Знаковыми стали соревнования по тяжелой атлетике и для Филиппин - Хидилин Диас стала первым олимпийским чемпионом из этой страны. Появился первый чемпион Олимпийских игр и у Бермудских островов - Флора Даффи стала первой в триатлоне. Никогда прежде спортсмен не побеждал из страны с населением в 70 тыс. человек.

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Еще меньше людей живет в Сан-Марино, однако Алессандра Перилли до золота не добралась - в стендовой стрельбе она сначала стала бронзовым, за после завоевала серебро в паре с Жан Марко Берти. Но это не делает ее достижение менее значимым - для Сан-Марино эти медали стали первыми в истории. На Играх в Токио были впервые разыграны медали в серфинге, скалолазании, скейтбординге, карате и баскетболе 3 на 3. Международный олимпийский комитет пошел на включение этих видов спорта в программу Игр, чтобы привлечь внимание молодежи. Судя по результатам, это ему удалось. В скейтбординге 13-летняя японка Момидзи Нисия победила свою сверстницу из Бразилии Раису Леал. Но и в более привычных для олимпийского движения видах спорта несовершеннолетним удалось показать выдающиеся достижения: китаянка Цюань Хунчань в 14 лет стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с вышки. При этом десять из пятнадцати судейских оценок, которые пошли в зачет, были наивысшими. Достижение китаянки наверняка оценил британец Том Дэйли, который в Токио исполнил свою давнюю мечту - после трех бронзовых олимпийских наград он все же стал олимпийским чемпионом - в синхронных прыжках с вышки вместе с Мэттью Ли. Но запомнился он не только этим, но и своим увлечением - вязанием. По ходу соревнований он успел связать не только свитер своей собаке, но и кардиган на олимпийскую тематику. Пример дружбы На Играх в Токио было много добрых моментов. В прыжках в высоту золотую медаль разделили катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Танбери. Не всем такое решение пришлось по душе, однако для них было главное - сохранить давние дружеские отношения. Во время соревнований по спортивной гимнастике российские спортсменки поддержали американку Симону Байлз, которая ехала на Игры завоевывать массу золотых наград, однако здоровье позволило ей завоевать только серебро и бронзу - большинство соревнований она была вынуждена пропустить. Еще одна интересная история с гимнастики - про бывшую советскую спортсменку Оксану Чусовитину. Игры в Токио для нее стали восьмыми в карьере, на них она приехала в возрасте 46 лет. Олимпийская чемпионка 1992 года после выступления в опорном прыжке трогательно попрощалась со спортом.

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