Серебро золотого поколения. Российский женский гандбол после Олимпиады ждет перерождение

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российские гандболистки провели невероятную по эмоциям Олимпиаду - после ужасного начала турнира и тяжелейших физических и ментальных испытаний они сумели совладать с фаворитами турнира норвежками и остановиться в шаге от повторения результата пятилетней давности, когда выиграли золото в Рио-де-Жанейро. В заключительный день Олимпиады в Токио российские россиянки уступили сборной Франции со счетом 25:30 и завоевали серебряные награды. После финального матча российские гандболистки не смогли сдержать слез. Лучший игрок турнира Анна Вяхирева во время общения с журналистами вынуждена была делать долгие паузы, чтобы не расплакаться. "Изначально для меня это является большим разочарованием, но, убрав на задний план свой максимализм, скажу, что для нас это большая победа, учитывая определенные условия и обстоятельства, с которыми мы боролись на протяжении всего турнира, - сказала олимпийская чемпионка Рио. - Хочу поблагодарить девчонок, они старались и отдавали всех себя. Они понимают, о чем я говорю, знают, что я ими очень горжусь". "Умирали, но ошибок не было" Рассказывать подробностей она не стала, суть ее слов пояснила другой игрок команды Полина Кузнецова - сестра Вяхиревой. "Мы сами проиграли, нам просто не хватило сил. Мы ждали, когда выйдем на пик [формы], наступит подъем, но его не было - у нас все шло ровно. В конце мы просто "умерли", - сказала она.

"Мы были в яме, мы были в ужасной яме. Нас так сильно грузили, что мы думали, что не вылезем. Нам сказали, что нас должно хватить на две недели, но не хватило. <...> мы были очень уставшие и очень замученные. Я очень счастлива, что у нас вообще есть серебро. Я ничего не буду говорить про подготовку - решают все тренеры, им со стороны виднее. Но вот нам сил не хватило. До медалей доползли", - добавила она, отметив, что не собирается осуждать тренеров за подготовку к Олимпиаде. Главным тренером сборной является Алексей Алексеев. В прошлом он помогал легендарному Евгению Трефилову, который привел россиянок к победе в Рио-де-Жанейро. В Токио Трефилов присутствовал, но только на трибунах - после проблем с сердцем титулованному специалисту рекомендовано не заниматься тренерской работой. Алексеев слова про "яму" и физическое состояние гандболисток на свой счет не принял. По его словам, ошибок при подготовке к Олимпиаде допущено не было. "То есть четыре игры мы выходили на пик, а сегодня не вышли? Все были на пике, и физически, и психологически. Любое поражение оставляет за собой усталость, <...> Кузнецова отбегала 60 минут в полуфинале, мое мнение, что именно эмоционально мы не восстановились после полуфинала", - сказал Алексеев. Нет претензий к работе тренерского штаба во главе с Алексеевым и у президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева. "У нас будет исполком, взвесим все за и против, [оценим] как все работали. Были допущены определенные ошибки. Но я очень высоко оцениваю работу тренерского штаба", - сказал он. Непростые времена Если Алексеев продолжит возглавлять сборную, ему предстоит столкнуться с серьезным испытанием - обновлением сборной. Кузнецова после серебра Токио объявила, что заканчивает карьеру в сборной в 34 года. 26-летняя Вяхирева заявила о приостановке карьеры, чтобы физически и психологически восстановиться.

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