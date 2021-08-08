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Футбол в России

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

Ростовский клуб покинул последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ
Дмитрий Тихий ("Химки") и Матиас Норманн ("Ростов") Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Дмитрий Тихий ("Химки") и Матиас Норманн ("Ростов")
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки", на ней могли присутствовать не более 1 тыс. болельщиков.

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В составе "Ростова" мяч забил Николай Комличенко (14-я минута). У "Химок" отличился Денис Глушаков (70, пенальти). Лучшим игроком матча признан норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн. Он провел первый официальный матч за клуб с 12 марта, тогда "Ростов" также сыграл с "Химками" на выезде. Встреча завершилась победой подмосковной команды со счетом 1:0.

"Ростов" провел первый матч под руководством Юрия Семина, который был назначен на пост главного тренера команды 4 августа. Семин сменил Валерия Карпина, сосредоточившегося на работе со сборной России. На 37-й минуте матча с "Химками" Семин получил желтую карточку за неспортивное поведение.

"Химки" возглавляет Игорь Черевченко. Он играл за "Локомотив" под руководством Семина с 1996 по 2001 год. Черевченко тренировал "Локомотив" в 2014-2016 годах, после чего его сменил на посту наставника команды Семин.

"Ростов" набрал первое очко в чемпионате и поднялся с последнего места в турнирной таблице на предпоследнее. "Химки" с 4 очками занимают шестую позицию.

В следующем туре "Ростов" 14 августа дома сыграет с московским ЦСКА. "Химки" 16 августа в гостях встретятся с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Локомотив32106-37
3Нижний Новгород32104-27
4Рубин22004-06
5Динамо22005-26
6Химки31113-44
7Сочи21012-23
8Краснодар31025-43
9ЦСКА21012-23
10Спартак31022-33
11Арсенал31023-73
12Ахмат21013-33
13Уфа30123-51
14Урал20111-41
15Ростов30123-71
16Крылья Советов30032-50

 

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