"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

ХИМКИ /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки", на ней могли присутствовать не более 1 тыс. болельщиков.
В составе "Ростова" мяч забил Николай Комличенко (14-я минута). У "Химок" отличился Денис Глушаков (70, пенальти). Лучшим игроком матча признан норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн. Он провел первый официальный матч за клуб с 12 марта, тогда "Ростов" также сыграл с "Химками" на выезде. Встреча завершилась победой подмосковной команды со счетом 1:0.
"Ростов" провел первый матч под руководством Юрия Семина, который был назначен на пост главного тренера команды 4 августа. Семин сменил Валерия Карпина, сосредоточившегося на работе со сборной России. На 37-й минуте матча с "Химками" Семин получил желтую карточку за неспортивное поведение.
"Химки" возглавляет Игорь Черевченко. Он играл за "Локомотив" под руководством Семина с 1996 по 2001 год. Черевченко тренировал "Локомотив" в 2014-2016 годах, после чего его сменил на посту наставника команды Семин.
"Ростов" набрал первое очко в чемпионате и поднялся с последнего места в турнирной таблице на предпоследнее. "Химки" с 4 очками занимают шестую позицию.
В следующем туре "Ростов" 14 августа дома сыграет с московским ЦСКА. "Химки" 16 августа в гостях встретятся с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|3
|Нижний Новгород
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|4
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|8
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|9
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|12
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|13
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0