Захарова назвала героями российских спортсменов, одержавших победы в Токио

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, - настоящие герои. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Они - герои, - подчеркнула дипломат. - "В каких условиях они сражались, и сражались не только они. Сражались их родители, их сборная, их команда, тренеры - все те, кто обеспечивал их победу".

"А как болела страна, как мы переживали, как мы делали все, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далеком Токио", - добавила она.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, заняв пятое место в общем медальном зачете.