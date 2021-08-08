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Футбол в России

Главный тренер "Ахмата" считает, что "Рубин" победил благодаря везению и действиям арбитра

Встреча чемпионата России по футболу завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1

ТАСС, 8 августа. "Рубин" обыграл "Ахмат" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря везению и действиям главного арбитра встречи Павла Кукуяна. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер грозненского клуба Андрей Талалаев.

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Встреча завершилась волевой победой "Рубина со счетом 2:1. Оба гола команда из Казани забила после удаления вратаря "Ахмата" Георгия Шелии.

"Очень хорошая игра со стороны нашей команды. К сожалению, проиграли, но на это есть субъективные причины. Будем с ними разбираться. Желаю в дальнейшем удачи "Рубину" и такого же везения", - сказал Талалаев.

"Я сказал все, что хотел. На мой взгляд, сегодняшняя лучшая связка - Кукуян - [Хвича] Кварацхелия (футболист "Рубина" - прим. ТАСС)", - добавил главный тренер "Ахмата".

В следующем туре "Ахмат" 14 августа примет "Динамо", а "Рубин" днем позже на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Казанская команда 12 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува" (первая встреча - 0:0).

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