"Рубин" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
Первый гол в матче ударом со штрафного забил полузащитник грозненской команды Даниил Уткин (31-я минута). Счет сравнял Сеад Хакшабанович (58), а победу казанскому клубу принес автогол нападающего "Ахмата" Габриэла Янку (86). На 55-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален вратарь грозненцев Георгий Шелия.
Хакшабанович забил первый гол в чемпионатах России, он перешел в "Рубин" летом из шведского "Норрчёпинга". На 15-й минуте встречи из-за травмы поле покинул нападающий "Рубина" Джордже Деспотович, его заменил Владислав Игнатьев. Символический удар по мячу перед матчем нанесла уроженка Казани Марта Мартьянова, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях рапиристок на Играх в Токио.
"Рубин" пропустил первый мяч в текущем сезоне. В двух стартовых турах команда из Казани обыграла московский "Спартак" (1:0) и тульский "Арсенал" (3:0). Подопечные Леонида Слуцкого лидируют в турнирной таблице вместе с петербургским "Зенитом" и столичным "Динамо", набрав по девять очков. "Ахмат" имеет в активе три очка и идет на 12-м месте.
В следующем туре "Ахмат" 14 августа примет "Динамо", а "Рубин" днем позже на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Казанская команда 12 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува" (первая встреча - 0:0).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|2
|3
|0
|0
|7-3
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|8
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|9
|ЦСКА
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|10
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|12
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|13
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0