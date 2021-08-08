"Рубин" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России по футболу

Первый гол в матче ударом со штрафного забил полузащитник грозненской команды Даниил Уткин (31-я минута). Счет сравнял Сеад Хакшабанович (58), а победу казанскому клубу принес автогол нападающего "Ахмата" Габриэла Янку (86). На 55-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален вратарь грозненцев Георгий Шелия.

Хакшабанович забил первый гол в чемпионатах России, он перешел в "Рубин" летом из шведского "Норрчёпинга". На 15-й минуте встречи из-за травмы поле покинул нападающий "Рубина" Джордже Деспотович, его заменил Владислав Игнатьев. Символический удар по мячу перед матчем нанесла уроженка Казани Марта Мартьянова, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях рапиристок на Играх в Токио.