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Футбол в России

"Рубин" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России по футболу

Казанский клуб в домашнем матче обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:1
Футболисты "Рубина" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Футболисты "Рубина"
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

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Первый гол в матче ударом со штрафного забил полузащитник грозненской команды Даниил Уткин (31-я минута). Счет сравнял Сеад Хакшабанович (58), а победу казанскому клубу принес автогол нападающего "Ахмата" Габриэла Янку (86). На 55-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален вратарь грозненцев Георгий Шелия.

Хакшабанович забил первый гол в чемпионатах России, он перешел в "Рубин" летом из шведского "Норрчёпинга". На 15-й минуте встречи из-за травмы поле покинул нападающий "Рубина" Джордже Деспотович, его заменил Владислав Игнатьев. Символический удар по мячу перед матчем нанесла уроженка Казани Марта Мартьянова, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях рапиристок на Играх в Токио.

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"Рубин" пропустил первый мяч в текущем сезоне. В двух стартовых турах команда из Казани обыграла московский "Спартак" (1:0) и тульский "Арсенал" (3:0). Подопечные Леонида Слуцкого лидируют в турнирной таблице вместе с петербургским "Зенитом" и столичным "Динамо", набрав по девять очков. "Ахмат" имеет в активе три очка и идет на 12-м месте.

В следующем туре "Ахмат" 14 августа примет "Динамо", а "Рубин" днем позже на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Казанская команда 12 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува" (первая встреча - 0:0).

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо23007-39
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород32104-27
6Химки31113-44
7Сочи21012-23
8Краснодар31025-43
9ЦСКА31023-43
10Спартак31022-33
11Арсенал31023-73
12Ахмат31024-53
13Уфа30123-51
14Урал20111-41
15Ростов30123-71
16Крылья Советов30032-50

 

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