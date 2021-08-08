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Футбол в России

"Динамо" победило ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Бело-голубые впервые с 2003 года стартовали с трех побед в сезоне
Марио Фернандес (ЦСКА) и Диего Лаксальт ("Динамо") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Марио Фернандес (ЦСКА) и Диего Лаксальт ("Динамо")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков.

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У ЦСКА отличился Чидера Эджуке (8-я минута). В составе "Динамо" дублем отметился Даниил Фомин (58 - пенальти, 73).

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. На 43-й минуте нападающего ЦСКА Антона Заболотного заменили из-за травмы. На 62-й минуте за бело-голубых дебютировал Денис Макаров, 6 августа полузащитник перешел из казанского "Рубина".

Армейцы шестой год подряд не могут победить "Динамо" на выезде в премьер-лиге. Последний раз ЦСКА одержал гостевую победу 4 октября 2015 года (2:0). Предыдущая встреча между командами завершилась победой динамовцев, игру 30-го тура прошедшего сезона бело-голубые выиграли со счетом 3:2. "Динамо" впервые с 2003 года начало сезон с трех побед, тогда команда стартовала с четырех побед кряду.

Футболисты ЦСКА играли в форме, посвященной 110-летию клуба. На ней вместо современной эмблемы нанесен логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС) - основоположника армейского футбола.

На матче присутствовали обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и пловец Евгений Рылов, завоевавший на Олимпиаде в Токио две золотые медали.

"Динамо" с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА уступил во втором матче подряд, ведя со счетом 1:0. Подопечные Алексея Березуцкого идут на девятом месте с 3 очками.

В следующем туре ЦСКА 14 августа в гостях сыграет с "Ростовом". В этот же день "Динамо" в Грозном встретится с "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо23007-39
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород32104-27
6Химки31113-44
7Сочи21012-23
8Краснодар31025-43
9ЦСКА31023-43
10Спартак31022-33
11Арсенал31023-73
12Ахмат31024-53
13Уфа30123-51
14Урал20111-41
15Ростов30123-71
16Крылья Советов30032-50

 

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