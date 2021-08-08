"Динамо" победило ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене", на ней могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков.
У ЦСКА отличился Чидера Эджуке (8-я минута). В составе "Динамо" дублем отметился Даниил Фомин (58 - пенальти, 73).
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. На 43-й минуте нападающего ЦСКА Антона Заболотного заменили из-за травмы. На 62-й минуте за бело-голубых дебютировал Денис Макаров, 6 августа полузащитник перешел из казанского "Рубина".
Армейцы шестой год подряд не могут победить "Динамо" на выезде в премьер-лиге. Последний раз ЦСКА одержал гостевую победу 4 октября 2015 года (2:0). Предыдущая встреча между командами завершилась победой динамовцев, игру 30-го тура прошедшего сезона бело-голубые выиграли со счетом 3:2. "Динамо" впервые с 2003 года начало сезон с трех побед, тогда команда стартовала с четырех побед кряду.
Футболисты ЦСКА играли в форме, посвященной 110-летию клуба. На ней вместо современной эмблемы нанесен логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС) - основоположника армейского футбола.
На матче присутствовали обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и пловец Евгений Рылов, завоевавший на Олимпиаде в Токио две золотые медали.
"Динамо" с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА уступил во втором матче подряд, ведя со счетом 1:0. Подопечные Алексея Березуцкого идут на девятом месте с 3 очками.
В следующем туре ЦСКА 14 августа в гостях сыграет с "Ростовом". В этот же день "Динамо" в Грозном встретится с "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|2
|3
|0
|0
|7-3
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|8
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|9
|ЦСКА
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|10
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|11
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|12
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|13
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0