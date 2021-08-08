Степашин: футболисты "Динамо" показывают игру, с которой можно бороться за медали

ТАСС, 8 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" может бороться за медали в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Такое мнение высказал член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые начали сезон с трех побед впервые с 2003 года, тогда команда стартовала с четырех побед кряду.

"Футболисты "Динамо" могли забить в ворота ЦСКА еще больше голов. Команда реализует свои задачи, команда играет хорошо. Я думаю, Валерию Карпину (тренер сборной России - прим. ТАСС) понравилось. Говорить о чемпионстве еще рано, пройдет первый круг - будем смотреть. С такой игрой можем попасть в топ-3, для меня это очевидно", - сказал Спепашин.

Также он рассказал, что "Динамо" усилится новым игроком.

"Динамо" вышло на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в трех играх. В следующем туре динамовцы 14 августа в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".