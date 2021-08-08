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Футбол в России

Карпин встретился с футболистом Фоминым после матча "Динамо" - ЦСКА

Полузащитник бело-голубых забил в игре чемпионата России два мяча
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с полузащитником московского "Динамо" Даниилом Фоминым после матча бело-голубых против ЦСКА. Об этом Карпин рассказал журналистам.

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Карпин в субботу посетил игру Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Нижним Новгородом" (1:2), а в воскресенье матчи "Химки" - "Ростов" (1:1) и "Динамо" - ЦСКА (2:1). Победу в московском дерби бело-голубым принес дубль Фомина.

"После матча "Химки" - "Ростов" ни с кем из футболистов не общался, на "Динамо" - ЦСКА поговорил с Фоминым. То же самое, что и вчера на "Спартаке". Это наши личные разговоры, рассказывать не буду", - сказал Карпин.

"С Мухиным не встречался сегодня. Был в динамовской ложе, поэтому получилось с Фоминым. Буду ли я работать в офисе? Нет, буду ездить на матчи, просматривать игроков", - добавил главный тренер сборной России.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе "Лужники" примут хорватов.

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