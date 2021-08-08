Главный тренер ЦСКА Березуцкий выразил недовольство судейством в матче с "Динамо"

ЦСКА уступил "Динамо" со счетом 1:2 в матче третьего тура РПЛ, на 56-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева, который реализовал Даниил Фомин.

"У меня есть претензии по судейству, не смотрел момент с пенальти, но сам характер вызвал вопросы. Не хочу говорить ничего плохого, но стиль судейства Безбородова мне не понравился", - сказал Березуцкий.

Также он прокомментировал отсутствие на поле Алана Дзагоева и состояние Антона Заболотного, который получил повреждение в конце первого тайма и был заменен. "Первый тайм ЦСКА играл довольно неплохо, особенно 30 минут. Во втором тайме игра ухудшилась, травму получил Антон Заболотный, это потеря для нас. Пока информации по Заболотному нет, узнаем после всех процедур. Дзагоев не вышел, потому что у него повреждение ахилла", - добавил тренер.

Армейцы шестой год подряд не могут победить "Динамо" на выезде в премьер-лиге. Последний раз ЦСКА одержал гостевую победу над динамовцами 4 октября 2015 года (2:0). ЦСКА занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка в трех играх. В следующем туре армейцы 14 августа в гостях сыграют с "Ростовом".