Матч чемпионата Франции "Монпелье" - "Марсель" был прерван из-за беспорядков на стадионе

ТАСС, 8 августа. Матч первого тура чемпионата Франции по футболу между "Монпелье" и "Марселем" прервали на 89-й минуте из-за поведения болельщиков, бросающих на поле посторонние предметы.

"Пари Сен-Жермен" стартовал в чемпионате Франции по футболу с волевой победы над "Труа"

Встреча прошла в Монпелье. Хозяева поля после первого тайма вели со счетом 2:0, но во второй половине игры "Марсель" забил три безответных мяча. После третьего гола в ворота "Монпелье" на 80-й минуте с трибуны болельщиков хозяев бросили бутылку. Она попала в лицо игроку "Марселя" Валентену Ронжье.

Полузащитнику оказали помощь, игра продолжилась. Через несколько минут судьи покинули поле, так как болельщики "Монпелье" продолжили бросать посторонние предметы на поле.

Спустя десять минут встреча была возобновлена. "Марсель" одержал победу со счетом 3:2. В ворота гостей мячи отправили Луан Перес (30-я минута, автогол) и Гаэтан Лаборде (34). В составе победителей голы забили Дженгиз Ундер (68) и Димитри Пайет (75, 80).