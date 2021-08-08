Фомин: футболистам "Динамо" нужно получать удовольствие на поле

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболистам "Динамо" нужно получать удовольствие в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в команде не идут разговоры о чемпионстве после трех побед подряд. Об этом журналистам рассказал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура РПЛ. Дублем в составе "Динамо" отметился Фомин.

"Тяжелый матч, начало не удалось, потом выравняли, создавали моменты, во втором тайме также, - сказал Фомин. - Сегодня были ближе к победе, могли выиграть 3:1, рады этому. Стало ли полегче, когда из-за травмы ушел Антон Заболотный? Может быть, что касается потери концентрации в начале матча, пусть лучше тренер расскажет".

"Начались разговоры, что надо бороться за чемпионство? Честно, я не знаю таких разговоров, просто рады трем победам, у нас молодая команда, нужно выходить и получать удовольствие. У нас очень хороший коллектив, Даниил Лесовой выбыл на долгий срок, а мы с ребятами договорились так отпраздновать. Это для того, чтобы поддержать его, дать понять, что он с нами", - добавил Фомин.

Футболист также рассказал, что побеседовал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. "Сложно что-то выделить из разговора с Карпиным. Пусть лучше между нами останется, говорили обо всем по чуть-чуть", - заключил Фомин.

"Динамо" с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице.