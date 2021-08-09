Футболист "Рубина" Хакшабанович намерен набрать минимум 20 очков в сезоне

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Футболист казанского "Рубина" Сеад Хакшабанович намерен набрать минимум 20 очков в нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам после матча с "Ахматом".

В воскресенье "Рубин" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1 и одержал третью победу подряд в чемпионате. Первый гол казанской команды на 58-й минуте забил Хакшабанович. Во втором тайме "Рубин" играл в большинстве после удаления вратаря грозненцев Гиорги Шелии.

"Рад забить и отдать голевую передачу. Хочу помогать еще больше, я пока играю не на 100 процентов, мне еще нужно привыкнуть к лиге и новым одноклубникам. Провел всего четыре официальных матча и постепенно привыкаю. Надеюсь, что буду набирать очки за результативность и дальше и завершу сезон с 20 очками и более", - сказал футболист.

В следующем туре "Рубин" 15 августа дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Казанская команда 12 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува" (первая встреча - 0:0).