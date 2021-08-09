Пловец Рылов назвал три победы "Динамо" на старте РПЛ отличным началом сезона

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура РПЛ. Рылов посетил эту встречу и поучаствовал в мероприятии клуба - на 85-й минуте он пробил в гонг, который означает, что до конца матча осталось пять минут.

"Игра была хорошая, результат удовлетворительный, третья победа - отличное начало сезона, - сказал Рылов. - По игре после пропущенного гола было видно, что это была либо ошибка, либо момент неудачи. А потом стало заметно, что "Динамо" по ходу игры набирало, я думал, что два мяча будут игровых, но случился один пенальти".

"Наиграли ли динамовцы на победу? Знаете, когда соперник встает, "Динамо" здесь не при чем, соперник не может сыграть на свой максимум, это его проблемы, выигрывает тот, кто меньше ошибается. Меня пригласили из клуба, я болел за "Динамо". У меня сейчас отдых после Олимпийских игр, была возможность сходить, но скоро я начну тренироваться", - добавил Рылов.

"Динамо" в первых дух турах сезона выиграло в гостях у "Ростова" (2:0) и "Уфы" (2:0). Подопечные Сандро Шварца с 9 очками занимают третье место в таблице РПЛ. В следующем туре команда 14 августа в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".