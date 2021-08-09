Украинский призер Олимпиады поддержал Магучих в скандале вокруг фото с Ласицкене

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал соотечественницу Ярославу Магучих, которая выиграла "бронзу" на Олимпиаде, но на родине подверглась порицанию за фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Слова поддержки украинский атлет выразил в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Спорт вне политики! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и вопрос жизни. Спортсмен делает свое мастерство. Фотография на пьедестале с оппонентом или другом - это его часть. Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и выступлениям", - написал он на странице в "Фейсбуке". "Нет никакого предательства на фото Магучих с Ласицкене", - заключил спортсмен.

Горуна добавил, что "в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция". "Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд", - призвал Горуна.

Член олимпийской сборной Украины в Токио Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту среди женщин. После соревнований Магучих обнялась с Ласицкене, которая выиграла золото. Фото двух спортсменок, поддерживающих друг друга, вызвало осуждение у части украинских пользователей соцсетей.