Захарова назвала врагами Украины тех, кто начал травлю Магучих за фото с Ласицкене

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала настоящими врагами Украины тех, кто начал в стране травлю легкоатлетки Ярославы Магучих, которая получила бронзу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото.

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"А еще в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новость о том, что Минобороны Украины проведет беседу с Магучих из-за фото с Ласицкене.

"А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг", - добавила дипломат.

Ранее в интернете появились фото украинской и российской спортсменок, сразу после состязаний Ласицкене позировала с флагом Олимпийского комитета России, Магучих - с флагом Украины.