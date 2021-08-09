Рожков: российская команда готова показать на Паралимпийских играх достойный результат

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Сборная России готова показать достойный результат на Паралимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Команда полностью готова к тому, чтобы выступить на Паралимпийских играх и показать достойные результаты, - заявил Рожков. - Все живы-здоровы, правительство помогло с организацией для команды вылетов в Токио, мы обеспечены всем инвентарем, формой. Определенный оптимизм есть, недавно закончились чемпионаты Европы по плаванию и легкой атлетике, ребята очень успешно выступили. Думаю, сделаем праздник для страны своими достижениями и результатами".

Рожков заявил, что больше половины спортсменов российской команды прошли вакцинацию. "Вместе с Федеральным медико-биологическим агентством был расписан контроль за сдачей ПЦР-тестов. Спортсмены, каждый с учетом своей специфики, были вакцинированы, в команде более 50% вакцинированных", - рассказал Рожков.

Ранее Рожков сообщал ТАСС, что весь персонал российской делегации на Паралимпийских играх в Токио, включая руководство и тренеров, прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.