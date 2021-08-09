Матыцин: никакие сложности не помешают команде России доказать лидерство на Паралимпиаде

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Никакие сложности не помешают паралимпийской сборной России доказать свое лидерство на Играх в Токио. Такое мнение высказал в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами министр спорта Олег Матыцин.

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

"После всех выступлений видим, что команда готова, воодушевлена нашими победами в Токио, - сказал Матыцин. - Благодарны всем россиянам, коллегам за их поддержку. Надеюсь, что эта мощная энергетика поможет и паралимпийской сборной доказать, что мы ведущая держава в мире спорта и что никакие сложности нам не препятствуют быть в лидерах. Я хочу отметить, что все условия, которые созданы на базах, соответствуют международным стандартам".

"Хочу выразить признательность врачам, всем, кто оказывал содействие и продолжает работать и с паралимпийской, и с олимпийской командами. Надеемся, что мы достойно будем представлены в Токио и флаг будет всегда виден в нашей паралимпийской команде на самых высоких местах пьедестала. Желаю всем побед!" - добавил Матыцин.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.