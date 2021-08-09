Рожков: условия подготовки российских паралимпийцев не уступают олимпийской сборной

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Условия подготовки паралимпийской сборной России не уступают олимпийской команде. Об этом в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами в понедельник рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

"При вашей поддержке в нашем распоряжении сейчас самые лучшие базы для подготовки, - сказал Рожков, отвечая на вопрос Путина об оценке хода подготовки паралимпийцев. - Спасибо правительству, министерству спорта, ФМБА, что для наших ребят создали все необходимые условия. Я помню время, когда мы говорили, что наши ребята отставали от наших олимпийцев, сегодня мы этого не можем сказать, можем говорить только слова благодарности. Наша команда готова достойно представлять страну на Паралимпийских играх".

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.