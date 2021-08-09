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ATP

Карен Хачанов опустился на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Аслан Карацев поднялся на одну строчку
Карен Хачанов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Россиянин Карен Хачанов опустился с 25-го на 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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На прошедшем олимпийском теннисном турнире в Токио Хачанов стал серебряным призером, уступив в финале представителю Германии Александру Звереву. За участие в олимпийском турнире очки в рейтинг не начисляются.

Обладатель серебряной медали Игр в Токио в миксте Аслан Карацев поднялся в рейтинге с 23-го на 22-е место. Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили вторую и седьмую позиции соответственно.

В топ-10 произошло одно изменение - грек Стефанос Циципас стал третьей ракеткой мира, потеснив с этой позиции испанца Рафаэля Надаля. Рейтинг по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 9 августа

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
  • 2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 643;
  • 3 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8 115;
  • 4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 315;
  • 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 7 183;
  • 6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 6 915;
  • 7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 005;
  • 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 533;
  • 9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 215;
  • 10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 625...
  • 22 (23). Аслан Карацев (Россия) - 2 287...
  • 29 (25). Карен Хачанов (Россия) - 1 920.
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