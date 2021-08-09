Карен Хачанов опустился на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 9 августа. Россиянин Карен Хачанов опустился с 25-го на 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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На прошедшем олимпийском теннисном турнире в Токио Хачанов стал серебряным призером, уступив в финале представителю Германии Александру Звереву. За участие в олимпийском турнире очки в рейтинг не начисляются.

Обладатель серебряной медали Игр в Токио в миксте Аслан Карацев поднялся в рейтинге с 23-го на 22-е место. Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили вторую и седьмую позиции соответственно.

В топ-10 произошло одно изменение - грек Стефанос Циципас стал третьей ракеткой мира, потеснив с этой позиции испанца Рафаэля Надаля. Рейтинг по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 9 августа