Дружная обстановка и сбор на Сахалине. Как российские теннисисты побеждали на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Грамотное планирование и эффективная подготовка позволили российским теннисистам триумфально выступить на Олимпиаде в Токио. Участие первой ракетки мира Новака Джоковича делало теннисный турнир на Играх одним из самых интересных за последние полвека, несмотря на отказ ряда ведущих игроков, таких как испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Лучший теннисист современности приехал в Японию в расцвете сил, пышущий здоровьем и в великолепной форме, уже имея три победы на турнирах Большого шлема в сезоне. До Золотого шлема, который вручается победителю всех турниров Большого шлема и Олимпиады за один год, оставалось два шага, и все говорило о том, что токийский теннисный турнир станет уникальным. Поэтому, еще даже не начавшись, он привлек внимание ведущих теннисных журналистов мира, ажиотаж на матчах мужского одиночного турнира с участием Джоковича был сравним с седьмым матчем финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации или с Супербоулом.

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Победы серба мир так и не увидел, но стал свидетелем триумфа российского тенниса. Одна золотая, две серебряные медали и досадное поражение в матче за бронзу в женском парном разряде. Как итог - первое место в неофициальном зачете и искреннее удивление западных журналистов, позабывших о Джоковиче: как такое возможно в стране, где теннис никогда не был спортом номер один? Россия завоевала столько же медалей, сколько Швейцария и Испания вместе взятые - признанные теннисные нации. Не смогли завоевать в Токио ни одной награды и теннисисты из США. И это при том, что корт в Америке есть едва ли не в каждом дворе, а бюджет американской федерации тенниса превышает $300 млн. Бюджет Федерации тенниса России (ФТР) более чем в 40 раз меньше. Президент ФТР Шамиль Тарпищев, подводя итог выступления команды в Японии, признался ТАСС, что обладая американским бюджетом, Россия бы могла забрать все комплекты олимпийских наград себе. "Сейчас можно об этом говорить, но мы не рассчитывали на такой успех в миксте. У нас на него не было даже выделено денег во время подготовки, - объяснил ТАСС Тарпищев. - И в Советском Союзе не тренировали пары и микст. Но на как минимум одно золото в Токио мы рассчитывали. Американский бюджет - $300 млн в год, а у нас 7 на все. И мы везде наверху. Были бы у нас схожие ресурсы, мы могли бы доминировать в каждом разряде. Девиз у нас простой: много денег - много чемпионов, мало - один чемпион", - добавил он. Русский финал На Играх в теннисе разыгрывалось пять комплектов наград. Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 обыгравшие в "русском финале" Елену Веснину и Аслана Карацева, которые, в свою очередь, принесли сборной России серебряную медаль.

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Веснина побеждала на предыдущем олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой. Но серебро Токио она встретила со слезами. "Хотелось выиграть, но это эмоции. Конечно же, я счастлива!" - сказала она ТАСС, уходя с корта. Рублев вылетел в первом же круге одиночного турнира, где он очень рассчитывал выступить успешно и побороться за медали. Поэтому всю следующую неделю он ходил хмурый и на публике почти не улыбался. "Я участвую только в миксте, и мне кажется, что это турнир для "лузеров", - так он говорил вплоть до победы в финале. "Я только осознаю, что стал олимпийским чемпионом, - признался он сразу после церемонии награждения. - Видимо, я "лузер", но счастливый". В шаге от золота Серебро в мужском одиночном разряде завоевал россиянин Карен Хачанов, уступивший в финале Александру Звереву из Германии (3:6, 1:6). Именно Зверев выбил из турнира Джоковича. Серб затем проиграл и в матче за бронзу испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а потом снялся с поединка за третье место в миксте. Хачанов, когда получал медаль, тоже выглядел расстроенным. Он и сам признался ТАСС: "Я был в шаге от золота Олимпиады. Конечно, мне сейчас больно. Тем не менее, если бы мне кто сказал перед Играми, что я получу любую медаль, я бы не думая согласился на этот расклад. Беру!"

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Хачанов стал первым с 2000 года представителем России в мужском теннисе, дошедшим до финала олимпийского турнира. Но дотянуться до Евгения Кафельникова пока не удается никому из российских теннисистов. Хотя сам олимпийский чемпион признался, что радовался бы победе Хачанова, как своей. "Надеемся, что в следующем олимпийском цикле, в Париже в 2024 году, будут российские мужской и женский финалы. Но этого никто не гарантирует - будем работать, стремиться к этому, прикладывать все усилия, чтобы воплотить это в жизнь", - сказал Кафельников ТАСС. Белинда Бенчич принесла золотую медаль Швейцарии в женском одиночном разряде, одержав победу над чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (7:5, 2:6, 6:3). Чехи взяли реванш в финале женского парного разряда: Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили швейцарок Бенчич и Викторию Голубич (7:5, 6:1). В мужском парном разряде золотые медали завоевали хорваты Никола Мектич и Мате Павич, обыгравшие соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига (6:4, 3:6, 10:6). Сказать про Сахалин Важнейшим, если не ключевым фактором в успехе российских теннисистов в Токио стали организованные ФТР сборы национальной команды в Южно-Сахалинске. Команда начала готовиться 11 июля, чтобы привыкнуть к климатическому поясу. Исключение составил второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев, который не смог прилететь на сбор из-за собеседования на визу в США. В итоге весь турнир в Токио Медведев страдал именно физически и вылетел, не дойдя даже до полуфинальной стадии.

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