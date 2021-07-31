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XXXII летние Олимпийские игры

Джокович объяснил снятие с матча за бронзу Олимпиады в миксте

По словам серба, участие в поединке за третье место могло помешать ему выступить на US Open
Новак Джокович EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Матч за бронзу в миксте на Олимпиаде мог помешать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выступить на US Open, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Об этом Джокович сообщил журналистам.

В субботу испанец Пабло Карреньо-Буста победил Джоковича в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира. После этого сербы Джокович и Нина Стоянович должны были сыграть за бронзу в миксте, но снялись с поединка. Журналист Джордж Беллшоу сообщил в Twitter, что они приняли такое решение из-за травмы плеча у Джоковича.

"Для меня плохо сложилась эта Олимпиада. Но я знаю, что вернусь на Игры. Постараюсь играть в Париже (в 2024 году) и за страну, и за медали. К сожалению, здесь не удалось завоевать медали, - сказал он. - Участие в матче за бронзу в миксте могло помешать мне играть в США, поэтому я снялся".

Британцы Эшли Барти и Джон Пирс после отказа сербов стали бронзовыми медалистами в теннисном миксте.

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