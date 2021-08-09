Врач олимпийской сборной: гимнаст Далалоян рисковал здоровьем, выступая в Токио

Артур Далалоян: выступать в Токио было опасно для здоровья, но я всегда иду до конца

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. 26 июля спортсмен вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото командного турнира на Олимпиаде.

"Конечно, были [риски для здоровья], три с половиной месяца - это крайне мало, - сказал Жолинский. - Спортивная медицина считает, что в среднем нужно где-то пять-шесть месяцев для того, чтобы спортсмен вышел на свой прежний уровень после таких повреждений. Прошло три с половиной месяца, и нужно было иметь колоссальное мужество вместе с высоким уровнем мотивации, чтобы приехать и выступить. Вы сами видите, какую медаль и какого достоинства он завоевал".

"При этом после его выступления мы видели его ногу. И она обо всем говорит. Времени для восстановления нужно было больше, но у нас его не было", - добавил собеседник агентства.