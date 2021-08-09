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XXXII летние Олимпийские игры

Врач олимпийской сборной: гимнаст Далалоян рисковал здоровьем, выступая в Токио

Спортсмен завоевал золото через три с половиной месяца после травмы, на восстановление от которой требовалось минимум полгода

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Артур Далалоян рисковал своим здоровьем, выступая на Олимпийских играх в Токио. Об этом в интервью ТАСС заявил главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

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В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. 26 июля спортсмен вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото командного турнира на Олимпиаде.

"Конечно, были [риски для здоровья], три с половиной месяца - это крайне мало, - сказал Жолинский. - Спортивная медицина считает, что в среднем нужно где-то пять-шесть месяцев для того, чтобы спортсмен вышел на свой прежний уровень после таких повреждений. Прошло три с половиной месяца, и нужно было иметь колоссальное мужество вместе с высоким уровнем мотивации, чтобы приехать и выступить. Вы сами видите, какую медаль и какого достоинства он завоевал".

"При этом после его выступления мы видели его ногу. И она обо всем говорит. Времени для восстановления нужно было больше, но у нас его не было", - добавил собеседник агентства.

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XXXII летние Олимпийские игрыДалалоян, Артур Грачьевич
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