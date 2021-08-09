В "Ак Барс Арене" ответили на критику Слуцкого о состоянии газона на стадионе

После матча между "Рубином" и грозненским "Ахматом" 8 августа Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене".

"В ответ на жесткий комментарий со стороны клуба "Рубин" после матча с "Ахматом", мы вынуждены констатировать некорректную манипуляцию фактами и желание ввести в заблуждение как руководство республики, так и болельщиков клуба, - говорится в заявлении пресс-службы. - Причинами этому остаются в том числе многомилионные долги перед стадионом и желание таким манипулятивным способом получить скидку от накопленного долга. Отметим, что клуб не платит за пользование "Ак Барс Ареной" уже второй год, накопив около 40 млн долгов, несмотря на это стадион исправно исполняет свои обязательства перед клубом и не препятствует проведению игр".

"Да, мы проводим много мероприятий, за счет чего наш стадион живет полноценной жизнью и не является "белым слоном". Отметим, что эффективное управление стадионом неоднократно отмечалось на федеральном уровне специальными премиями и наградами за лучшие решения по коммерциализации стадиона, модель управления "Ак Барс Ареной" принимается год за годом нашими коллегами из других регионов как наиболее эффективная. На наш взгляд, подрядчик допускает ошибку за ошибкой при уходе за полем, что приводит к ухудшению его состояния, наши попытки поменять подрядную организацию блокируются футбольным клубом, который этого подрядчика в свое время и выбрал. Какая в этом логика и почему клуб обвиняет в этом стадион, нам не понятно", - также указано в заявлении пресс-службы "Ак Барс Арены".

"Рубин" проводит домашние матчи на "Ак Барс Арене" с 2014 года, ранее клуб играл на стадионе "Центральный" в Казани. На чемпионате мира 2018 года стадион принял шесть матчей, в том числе игру 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины и четвертьфинальный матч между командами Бразилии и Бельгии.